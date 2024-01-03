25-річний Вадим Величко зник ввечері 1 січня

На Волині знайшли мертвим 25-річного чоловіка, який зник ввечері 1 січня. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, тіло чоловіка виявили у полі неподалік його рідного села.

За інформацією Камінь-Каширського райвідділу поліції, 25-річний мешканець села Волиця Вадим Величко востаннє виходив на зв’язок 1 січня, близько 18:00. Після цього додому він не повертався. Тоді ж чоловіка оголосили у розшук.

У Instagram матір зниклого уточнювала, що він вийшов із села Волиця в напрямку сусіднього села Фаринки. «Зателефонував дружині і сказав “я не розумію, де знаходжусь, знайдіть мене”. Телефон був майже розряджений», – зазначала жінка та закликала небайдужих вийти на його пошуки.

Пошукали тривали впродовж 2 січня. У середу, 3 січня, поліція повідомила, що тіло Вадима Величка знайшли неподалік села Волиця під час пошукових заходів. Слідів насильницької смерті не виявили. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення точних причин смерті.