На вулиці Руській шматки ліпнини впали на трамвайну зупинку

Уламки з фасаду поліклініки на вулиці Руській опинилися просто на трамвайній зупинці. І хоч сталося це близько 10 години ранку 11 січня, на людей каміння не втрапило.

Працівники поліклініки майже відразу помітили це руйнування. Тротуар прибрали, а небезпечне місце обгородили стрічкою. Медики розповіли, що частини фасаду відлітали і раніше ‒ незалежно від погоди. Були такі випадки навіть влітку.

«Сьогодні впала гіпсова ліпнина з четвертого поверху. Це вже не перший випадок, тричі при моєму керуванні ми вже писали листи до відповідних установ. Але жодного разу, коли ліпнина падала, якось так нам пощастило, не було потерпілих, хоч то і є трамвайна зупинка», ‒ розповіла виконувачка обов’язків головного лікаря 1-ї міської поліклініки Наталія Бачун.

За її словами, щоразу, коли руйнувались елементи фасаду, поліклініка повідомляла про це міську владу. Адже будівля поліклініки належить до архітектурних пам’яток. Надіслали листи і тепер ‒ в управління історичного середовища та в райадміністрацію і мерію.

Там і прийматимуть рішення, коли та яким коштом будуть відновлювати фасад 1-ї поліклініки.