Ясенева смарагдова вузькозлатка походить із північно-східної Азії

В Ужгороді на вул. Героїв 128-ї бригади запровадили карантин через виявлення смарагдової ясеневої вузькозлатки. Щоб убезпечити інші дерева на території міста, всі ясени в радіусі 100 м від зараженого дерева зріжуть та спалять.

Стан ясенів в різних районах Ужгорода вирішили перевірити після колективного звернення містян.

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25 червня робоча група за участі спеціалістів з благоустрою мерії та Держпродспоживслужби відібрала зразки з дерев по вул. Миколи Боб’яка, Тиводара Легоцького, Капушанській, Героїв 128-ї бригади, Августина Волошина, Жупанатській та набережній Незалежності, на якій росте відомий в Ужгороді ясен Масарика.

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Згодом представниця ініціативної групи Євгенія Мучичка повідомила, що на вул. Героїв 128-ї бригади лабораторно підтверджено наявність шкідника – смарагдової ясеневої вузькозлатки.

У середу, 8 липня, в Ужгородській міській раді повідомили про введення карантину на зараженій території. До 20 липня на вул. Героїв 128-ї бригади проводитимуть комплекс фітосанітарних заходів. Зокрема, у межах карантинної зони зріжуть та утилізують уражені дерева. Це необхідно для захисту інших дерев міста від поширення небезпечного карантинного шкідника.

«У радіусі 100 м від зараженого дерева всі ясени будуть видалені, а деревина має бути спалена. Інші безпекові заходи на цього шкідника не діють», – розповів виданню Varosh в.о. начальника відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області Мирослав Манько.

Мешканців будинку №28 та прилеглих будинків на вулиці Героїв 128-ї бригади просять у робочий час з 9:00 до 17:00 не залишати автівки в межах позначеної сигнальними стрічками території та не перебувати поблизу місця проведення робіт.

Що відомо про шкідника

Ясенева смарагдова вузькозлатка – це жук смарагдового кольору, що походить із північно-східної Азії та харчується камбієм деяких видів ясена. Наразі цей шкідник знищив десятки мільйонів ясенів по всьому світу.

На території України цього жука вперше виявили в Луганській області – у 2019 році, а в червні 2026 року – у східній Угорщині. Це перший зафіксований випадок виявлення ясеневої златки в ЄС.

Зважаючи на те, що вогнище шкідника розташоване у безпосередній близькості до кордону з Україною (1,6 км від пункту пропуску Лужанка – Берегшурань), Держпродспоживслужба просить посилити контроль за переміщенням деревини (щонайперше, ясена) та проводити обстеження насаджень цієї породи на території Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.