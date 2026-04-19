У неділю, 19 квітня, у селі Порошково на Закарпатті 15-річна дівчина загинула внаслідок ураження електричним струмом під час риболовлі. Про це повідомила поліція Закарпаської області.

Як йдеться у повідомленні, у суботу, 19 квітня, близько 16:40 у поліцію зателефонувала жінка та повідомила, що її доньку вдарило струмом. На місце події прибули поліцейські та медики. Лікарі намагалися врятувати дитину, однак 15-річна дівчина померла.

Виявилося, що родина відпочивала біля озера та рибалила. У якийсь момент дитина опинилася під високовольтною лінією електропередач і підняла вудку вгору. Через високу напругу стався електричний розряд, який пройшов повітрям та вбив дівчинку.

Для встановлення точної причини смерті призначать судово-медичну експертизу. Наразі триває розслідування.