Діти мали жебракувати на Прикарпатті та Львівщині впродовж двох тижнів

Іршавський районний суд Закарпатської області визнав винною уродженку Житомирської області у торгівлі людьми. Жінка намагалася продати двох дітей для жебракування за тисячу доларів. За скоєне їй призначили 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, 6 квітня 2026 року близько 13:12, 32-річна жінка приїхала на заправку «Маркет» на вул. Шевченка у м. Іршава на Закарпатті, де намагалася продати своїх малолітніх дітей для жебракування. Вона передала 11-річного сина та 5-річну доньку покупцям в обмін на тисячу доларів. Діти мали жебракувати на Прикарпатті та Львівщині впродовж двох тижнів. Поліцейські затримали жінку під час отримання імітаційних купюр у розмірі 1 тис. доларів. Як раніше повідомляв ZAXID.NET, жінка сама шукала клієнтів через знайомих та соціальні мережі, пропонуючи дітей для роботи.

У суді обвинувачена частково визнала свою вину та зазначила, що не мала наміру продавати дітей, а нібито діяла під тиском. За її словами, гроші вона отримала за укладання фіктивного шлюбу та заявила про провокацію з боку правоохоронців.

Іршавський районний суд Закарпатської області визнав 32-річну жінку винною у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітніх з метою їхньої експлуатації (ч. 3 ст. 149 ККУ). Мешканці Закарпаття призначили 8 років тюрми з конфіскацією майна. Цей вирок ще можна оскаржити.

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