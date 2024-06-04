На вирок можуть подати апеляцію

Берегівський районний суд визнав винним місцевого мешкаканця Йосипа Шомовка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Засуджений проігнорував повістку до військової частини через те, бо думав, що має право на відстрочку. Він є біологічним батьком 7 дітей, хоча у свідоцтвах про народження записаний за вказівкою цивільної дружини. За ухилення від мобілізації закарпатець отримав 3 роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 21 травня, у березні 2023 року ВЛК визнала Йосипа Шомовка придатним до служби і він отримав повістку з направленням до військової частини. Однак за повісткою так і не прибув, ухилившись від мобілізації.

У суді Йосип Шомовк визнав вину частково і сказав, що проігнорував повістку, бо має право на відстрочку від призову як батько семи дітей, троє з яких є неповнолітніми і перебувають на його утриманні та вихованні. Суд встановив, що запис про батька у свідоцтвах про народження дітей проведено зі слів матері і не відповідає даним Йосипа Шомовка.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олександр Фейїр визнав Йосипа Шомовка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.