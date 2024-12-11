Причетних до переправлення ухилянтів через кордон встановлюють

У середу, 11 грудня, прикордонники відділу «Лужанка» Мукачівського загону затримали вісьмох чоловіків та жінку, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Причетних до переправлення ухилянтів через кордон встановлюють.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, поблизу українсько-угорського кордону затримали п’ятьох жителів Полтавщини, двох харків’ян та мешканців Сумщини і Волині.

«Вони пішки йшли в бік Угорщини, коли їх помітив наряд. Попри намагання уникнути зустрічі з прикордонниками, порушників наздогнали та затримали. Наразі оперативники Мукачівського прикордонного загону з’ясовують коло осіб, причетних до організації переправлення цієї групи через кордон», – інформують в ДПСУ.

За інформацією Державної прикордонної служби, з початку 2024 року службовці Мукачівського прикордонного загону викрили понад 60 каналів незаконного переправлення чоловіків до країн ЄС.