Ділянки незаконно оформили як землі сільськогосподарського призначення

Правоохоронці оголосили підозру колишній керівниці Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області, яка незаконно передала у приватну власність землю лісового фонду на полонині Драгобрат. Посадовиці загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 2 лютого, йдеться про дві ділянки лісового фонду, площею понад 1,5 га і вартістю 2,8 млн грн.

«Ділянки незаконно оформили як землі сільськогосподарського призначення. Посадовиця надала дозволи на розробку землевпорядної документації, затвердила проєкти землеустрою та підписала накази, на підставі яких лісові землі передали у приватну власність», – зазначили правоохоронці.

Що відомо про підозрювану

У прокуратурі не називають прізвища посадовиці. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про Світлану Мельничук, яка очолювала Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській області у 2017-2019 роках. У серпні 2019 року підозрювана підписала накази про передачу лісу у приватні руки.

Нагадаємо, Світлана Мельничук є однією з підозрюваних у справі привласнення сотень гектарів землі народним депутатом із Закарпаття Робертом Горватом. Учасники схеми завдали державі збитків на майже 127 млн грн. У 2024 році ВАКС призначив Світлані Мельничук заставу в 1,3 млн грн, зменшивши її згодом до 908 тис. грн.

Світлана Мельничук є однією з підозрюваних у справі нардепа Роберта Горвата

Членам організованої групи інкримінують ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах). Їм загрожує до 12 років в’язниці.

Водночас за махінації з землею на Драгобраті ексначальниця Держгеокадастру Закарпаття отримала підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, зі штрафом від 8,5 до 17 тис. грн.