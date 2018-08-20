На Закарпатті митники конфіскували в українця електромобіль Tesla Model S

Митники конфіскували електрокар через спробу приховати його реальну вартість

У понеділок, 20 серпня, митники КПП «Ужгород» конфіскували електрокар Tesla Model S в чоловіка, який намагався ввезти його до України, вдвічі занизивши реальну вартість.

За повідомленням прес-служби Закарпатської ДФС, мешканець Буковини у поданих документах зазначив, що вартість його Tesla становить 15 тис євро. Однак після звернення українських митників до словацьких колег з’ясувалося, що згідно з договором купівлі-продажу, який був наданий українцем під час перетину словацького кордону, вартість переміщуваного еклектромобіля становить 32 тис євро.

Через порушення вчинене українцем митниця конфіскувала у нього електрокар і розпочала розслідування порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України.