Суд призначив Денису Філенку 17 тис. грн штрафу

Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця Дніпра Дениса Філенка винним у підробці документів та їх використанні і призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку, який винесли 28 жовтня, за місяць до цього обвинувачений у фотошопі підробив медичний висновок лікарсько-консультативної комісії про наявність в його матері невиліковної хвороби, через яку вона не може самостійно пересуватися та потребує постійного догляду. З цим документом Денис Філенко намагався потрапити до Словаччини через пішохідний пункт пропуску «Малі Селменці», однак його викрили прикордонники.

Суд з’ясував, що мати обвинуваченого не проходила медогляду у Слобожанській центральній лікарні, після чого дніпрянин визнав свою вину. Суд також врахував, що Денис Філенко має міцні соціальні зв’язки і не перебуває на психіатричному та фтизіатричному диспансерному обліках.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Катерина Дегтяренко визнала його винним у підробці документів та їх використанні і призначила 17 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.