Інцидент стався під час облаштування котловану під фундамент вітроелектростанції «Нижні Ворота-1»

Воловецький районний суд виніс вирок колишньому працівнику підприємства «Агрошляхбуд» Івану Калитичу, який під час облаштування котловану під фундамент вітроелектростанції «Нижні Ворота-1» на смерть збив пішохода. За скоєне водієві самоскида призначили 2 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 березня, інцидент стався у вересні 2023 року в урочищі «Бескид» біля села Латірка Мукачівського району. Під час виконання земляних робіт для розміщення майбутньої вітрової установки на території Нижньоворітської громади Іван Калитич, здаючи назад на самоскиді, наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер.

Під час засідання водій визнав свою вину і попросив суд суворо його не карати. Суд також врахував, що Іван Калитич не був раніше судимим, характеризується позитивно, виховує чотирьох неповнолітніх дітей, а потерпіла не має претензій до обвинуваченого.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Наталія Суха визнала колишнього працівника Воловецького КП «Агрошляхбуд» винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, і призначила йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Нагадаємо, проєкт будівництва вітроелектростанції у Карпатах реалізує ТОВ «УК Вітряні парки України» разом з ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі». Перша турбіна ВЕС у Нижніх Воротах, на межі Закарпатської та Львівської областей, запрацювала у серпні 2024 року. Загальна потужність запланованої ВЕС в Мукачівському районі становитиме 80 МВт.