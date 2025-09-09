Раніше посадовицю притягували до відповідальності за сприяння у незаконному переправленні чоловіків через кордон

Поліція Рахівщини повідомила про підозру 37-річній сімейній лікарці місцевої амбулаторії, яка за хабарі допомагала військовозобов’язаним отримувати відстрочки від мобілізації. Раніше її притягували до відповідальності за сприяння у незаконному переправленні чоловіків через кордон.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 9 вересня, підозрювана обіцяла чоловікам за 8 тис. доларів сприяти у фіктивному стаціонарному лікуванні та виготовленні фальшивих довідок із діагнозами. Ці документи мали стати підставою для оформлення інвалідності та отримання відстрочки від мобілізації.

«Для реалізації схеми сімейна лікарка планувала залучити інших співробітників медустанови. Правоохоронці викрили зловмисницю під час зустрічі із “пацієнтом” в одному з місцевих готелів. Жінка саме отримала обумовлену суму грошей», – розповіли правоохоронці, зазначивши, що раніше посадовицю притягували до відповідальності за сприяння у незаконному переправленні чоловіків через кордон.

Лікарці оголосили підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від 34 тис. грн до 85 тис. грн штрафу, або від 2 до 5 років ув’язнення.