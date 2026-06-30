На Закарпатті сталася пожежа у шелтері для переселенців
У будівлі проживали 37 людей, внаслідок інциденту ніхто не постраждав
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На території Свалявського професійного ліцею, облаштованого благодійниками для тимчасового прихистку переселенців, сталася пожежа. Наразі будівля непридатна для проживання.
Про пожежу у шелтері в понеділок, 29 червня, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. На момент загоряння у будівлі проживало 37 людей. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, мешканців тимчасово розмістили в гуртожитку місцевого ПТУ.
«Люди щодня отримуватимуть гаряче харчування. Медики, благодійні організації, психологи надають всю необхідну допомогу та підтримку постраждалим, забезпечують одягом та гігієнічними засобами», – сказав посадовець.
Нагадаємо, соціальне житло для переселенців у Сваляві у 2023 році облаштувала гуманітарна місія «Проліска» за підтримки фонду ООН. На ремонт приміщень гуртожитку, будівництво модульного містечка з 10 будинків, меблі та побутову техніку витратили понад 1 млн грн.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
У Закарпатській ОВА зазначили, що працюють над розробкою документації для проведення ремонту в будівлі. Частину грошей спрямують з обласного бюджету, сподіваючись на підтримку донорів. Також розглядають можливість виділення постраждалим одноразової матеріальної допомоги в межах регіональної програми «Турбота».