Соціальне житло для переселенців у 2023 році облаштувала гуманітарна місія «Проліска»

На території Свалявського професійного ліцею, облаштованого благодійниками для тимчасового прихистку переселенців, сталася пожежа. Наразі будівля непридатна для проживання.

Про пожежу у шелтері в понеділок, 29 червня, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. На момент загоряння у будівлі проживало 37 людей. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, мешканців тимчасово розмістили в гуртожитку місцевого ПТУ.

«Люди щодня отримуватимуть гаряче харчування. Медики, благодійні організації, психологи надають всю необхідну допомогу та підтримку постраждалим, забезпечують одягом та гігієнічними засобами», – сказав посадовець.

Нагадаємо, соціальне житло для переселенців у Сваляві у 2023 році облаштувала гуманітарна місія «Проліска» за підтримки фонду ООН. На ремонт приміщень гуртожитку, будівництво модульного містечка з 10 будинків, меблі та побутову техніку витратили понад 1 млн грн.

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У Закарпатській ОВА зазначили, що працюють над розробкою документації для проведення ремонту в будівлі. Частину грошей спрямують з обласного бюджету, сподіваючись на підтримку донорів. Також розглядають можливість виділення постраждалим одноразової матеріальної допомоги в межах регіональної програми «Турбота».