Причини загоряння наразі встановлюють

У неділю, 28 червня, у Сваляві на Закарпатті сталася масштабна пожежа у готелі «Карпати». Про це повідомив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

Пожежа зайнялася за адресою Духновича, 4, у центрі Сваляви. На відео, поширених у соцмережах, видно сильне задимлення біля готелю та пожежні машини.

Станом на 16:20 загасити пожежу не вдалося. Вогонь також перекинувся на будівлю Свалявського районного суду, розташованого за адресою Духновича, 2.

За менш ніж 60 м від місця пожежі розташована Свалявська міська рада. На момент публікації на сторінках міськради пожежу не коментували.

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На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Причини загоряння встановлюються. Інформації про постраждалих наразі немає.

За даними Глаголи, нещодавно у готелі завершили ремонт.