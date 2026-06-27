У Трускавці під час пожежі в квартирі загинув її власник
Займання виникло у квартирі на вул. Сагайдачного
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Займання виникло вночі у приватній квартирі
Вночі суботи, 27 червня, у Трускавці внаслідок пожежі загинув 84-річний чоловік, власник квартири.
Як розповіли у ДСНС Львівщини, виклик до них надійшов о 02:35. Загорілися речі домашнього вжитку на площі 15 м2 у квартирі на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку на вул. Сагайдачного.
Рятувальники винесли чоловіка 1942 року народження з квартири. Медики намагалися реанімувати його, але він помер.
Пожежу загасили о 03:10. Її причини та обставини встановлюють фахівці.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
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