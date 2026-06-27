Займання виникло вночі у приватній квартирі

Вночі суботи, 27 червня, у Трускавці внаслідок пожежі загинув 84-річний чоловік, власник квартири.

Як розповіли у ДСНС Львівщини, виклик до них надійшов о 02:35. Загорілися речі домашнього вжитку на площі 15 м2 у квартирі на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку на вул. Сагайдачного.

Рятувальники винесли чоловіка 1942 року народження з квартири. Медики намагалися реанімувати його, але він помер.

Пожежу загасили о 03:10. Її причини та обставини встановлюють фахівці.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати