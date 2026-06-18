82-річна жінка загинула через пожежу у квартирі

У Дрогобичі Львівської області під час пожежі в одній із квартир загинула місцева мешканка. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили у помешканні тіло жінки без ознак життя.

Як повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, займання сталося 17 червня близько 12:27 у квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Княгині Ольги, 16.

Під час гасіння пожежі в оселі знайшли тіло 82-річної власниці квартири, жительки Дрогобича.

Наразі правоохоронці та профільні служби встановлюють причини виникнення пожежі та обставини загибелі жінки.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, на Стрийщині 51-річний чоловік підпалив будівлю на подвір’ї тещі, після чого вчинив самоспалення. Унаслідок отриманих травм постраждалий помер в реанімації. Подія сталася у селі Бережниця Стрийської територіальної громади.