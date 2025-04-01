Фірма з Турину уклала з Олександром Шпаком угоду про примирення

Тячівський районний суд визнав місцевого підприємця Олександра Шпака винним у незаконному використанні фірмового найменування товару. За продаж фальсифікованої продукції під брендом італійського виробника кави Lavazza закарпатцеві призначили 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 14 березня, у 2021 році Олександр Шпак у своєму магазині в селищі Тересва Тячівського району оптом і в роздріб продавав каву під назвою Lavazza. Під час обшуків на його складі вилучили понад 3,6 тис. упаковок фальсифікованої кавової продукції з логотипом італійського бренду.

За інформацією представника Luigi Lavazza S.p.A, дії закарпатця спричинили компанії 909 тис. грн збитку. Тим не менше, у травні 2024 року фірма з Турину уклала з Олександром Шпаком угоду про примирення, проти якої не заперечувала прокуратура.

Як наслідок, суддя Віталій Бобрушко визнав підприємця винним у у незаконному використанні фірмового найменування товару і призначив йому 51 тис. грн штрафу. Також обвинувачений має сплатити 18 тис. грн за проведення судових експертиз. Партію фальсифікованої кави знищать.