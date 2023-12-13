Суддя Мукачівського міськрайонного суду Михайло Пак

Суддю Мукачівського міськрайонного суду Михайла Пака засуджено до 5 років позбавлення волі за отримання 2 тис. грн хабара. Працівник Пенсійного фонду Олег Маковський, який посприяв йому в цьому, отримав 4 роки ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, рішення про ув’язнення Михайла Пака і Олега Маковського прийнято ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 13 грудня.

«Суддю визнано винуватим за ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іншу особу, яка брала участь у корупційних діях – начальника юридичного відділу Пенсійного фонду м. Мукачево О. Маковського визнано винуватим за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі», – інформує САП.

Нагадаємо, у 2017 році суддя Мукачівського міськрайонного суду Михайла Пак взяв 2 тис. грн хабара від чоловіка, який позивався до Управління соціального захисту населення Мукачівської РДА. У цьому судді посприяв працівник місцевого Пенсійного фонду Олег Маковський.

У вересні 2021 року ВАКС призначив обвинуваченим відповідно 7 і 6 років позбавлення волі, проте через рік Апеляційна палата суду скасувала це рішення і закрила провадження. 30 березня 2023 року ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду скасував Верховний Суд України.