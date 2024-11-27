Обвинувачений просив призначити йому умовний термін покарання

Ужгородський міськрайонний суд визнав Андрія Шапоренка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому три роки ув’язнення.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 21 листопада, обвинувачений стояв на військовому обліку з 1992 року. Через окупацію рідного міста, у серпні 2022 року переїхав до Ужгорода та отримав статус внутрішньо переміщеної особи. 6 червня 2023 року ВЛК визнала Андрія Шапоренка придатним до служби, однак йти до війська він відмовився.

Через рік обвинувачений вдруге пройшов військово-лікарську комісію, яка направила його на додаткове медичне обстеження, яке він проігнорував. Під час судового засідання Андрій Шапоренко визнав свою вину і повідомив, що відмовляється йти в ЗСУ, бо зараз не бажає служити і попросив призначити йому умовний термін.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Малюк визнав Андрія Шапоренка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому три роки ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.