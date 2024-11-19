Засуджений не з'явився у військову частину за повісткою та проігнорував направлення до дерматолога

Тячівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Віталія Боту в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. За те, що обвинувачений не з’явився у військову частину через грибок на ногах, йому призначили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 11 листопада, Віталій Бота 13 червня 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним, і отримав розпорядження на 27 червня з’явитися до військової частини. Однак обвинувачений цього не зробив.

Під час судового засідання закарпатець визнав вину частково і пояснив, що по дорозі до місця служби у Львівській області у нього розболілися ноги і ВЛК направила його на дообстеження в Закарпатський обласний шкірно-венеричний диспансер. Туди він теж не поїхав через відсутність грошей.

Голова ВЛК підтвердила, що під час повторного огляду Віталій Бота поскаржився на грибок нігтів на ногах і зазначила, що виявлена хвороба лікується від 10 днів до місяця. Також посадовиця сказала, що якби обвинувачений сказав про грибок під час першого проходження ВЛК, йому б не надали висновок про придатність до служби у війську.

У свою чергу, дерматолог Тячівської консультативної поліклініки і член ВЛК пояснила, що через відсутність скарг не оглядала ноги Віталія Боти і написала у висновку, що він здоровий.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Ніточко визнав закарпатця винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.