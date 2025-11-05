Іван Гісем уклав з прокурором угоду про визнання винуватості

Хустський районний суд визнав місцевого мешканця Івана Гісема винним у підробці документів та пособництві в ухиленні від призову на військову службу, вчиненому за попередньою змовою групою людей, і призначив йому 3 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 жовтня, Іван Гісем разом зі спільниками організував на Закарпатті схему виготовлення військовозобов’язаним фіктивних медичних документів для отримання інвалідності. У квітні 2023 року він зустрівся в кафе з клієнтом, який діяв під контролем правоохоронців, і за 6 тис. доларів пообіцяв йому за цією схемою оформити відстрочку від мобілізації.

У червні 2023 року ухилянт пройшов фіктивне медичне обстеження у Закарпатському клінічному центрі кардіології та кардіохірургії, де отримав діагноз «стенокардія, кардіосклероз, гіпертонічна хвороба II ступеня», а через місяць – потрапив на лікування в Обласний госпіталь ветеранів війни Закарпатської облради. На підставі фейкових медичних карток у вересні 2023 року МСЕК визнала чоловіка особою з інвалідністю третьої групи. Окрім пенсійного посвідчення, ухилянт отримав право на відстрочку від мобілізації та можливість виїзду з України.

Під час судового засідання Іван Гісем уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Михайло Довжанин визнав закарпатця винним у підробці документів та пособництві в ухиленні від призову на військову службу, вчиненому за попередньою змовою групою людей, і призначив йому 5 років ув’язнення. Суд звільнив Івана Гісема від покарання з трирічним іспитовим терміном.