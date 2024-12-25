Понад десяток крадених автомобілів зловмисники встигли продати за кордон

Правоохоронці викрили діяльність організованої групи, яка займалася перепродажем крадених з окупації автомобілів до країн Європи. Допомагав реалізувати схему злочинцям інспектор одного з митних постів Закарпатської митниці, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у середу, 25 грудня.

За даними слідства, у 2022 році злочинну схему організував мешканець Закарпаття, який залучив до нелегального перепродажу чотирьох місцевих чоловіків та жінку. Також до групи долучилися мешканці Київської та Черкаської областей.

«Під час тимчасової окупації Київської області близько 140 автомобілів, які належали автосалонам столиці, були викрадені. Згодом деякі з цих автівок почали з’являтися в пропозиціях на продаж. Після зміни ідентифікаційних номерів кузова автомобілів їх реалізовували в Україні та за кордоном», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Кожен учасник групи відповідав за різні сфери – від виготовлення підробних документів до транспортування автомобілів до прикордоння, де їх і продавали. Частина зі злочинців шукали людей, які мали право виїжджати за кордон, щоб вони могли переганяти автомобілі.

Перед продажем автомобілі переобладнували, замінюючи номери кузовів та агрегати. Після цього машини транспортували до прикордоння на Закарпатті.

«У ході слідства встановлено, що сприяв формальному митному контролю при перетині кордону викрадених автомобілів інспектор одного з митних постів Закарпатської митниці. Під час його робочих змін підозрювані вивозили до Угорщини автомобілі з фіктивними номерними знаками, документами на них та оформленими міжнародними страховими полісами. Під час перетину кордону митник вносив до офіційних баз фіктивні дані автомобілів», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними правоохоронців, у межах угруповання учасники розмитнили та продали понад десяток автомобілів. Їм повідомили про підозри за:

ч. 3 ст. 28 ККУ (вчинення кримінального правопорушення),

ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування тяжкого злочину),

ч. 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів),

ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів).

Одного з учасників угруповання оголосили в розшук, а ще одного вже заарештували.