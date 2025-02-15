Елітний автомобіль залишався в Україні ще у 2015 році, коли на Орлова наклали санкції

На Закарпатті вилучили Mercedes-Benz SLS AMG російського олігарха Олександра Орлова вартістю 400 тис. євро. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

«Легендарний суперкар із дверима “крило чайки” не вдалося вивезти з країни завдяки поліцейським Закарпаття. Цей Mercedes-Benz SLS AMG 2010 року випуску останній тиждень стояв на відстійнику під українсько-угорським кордоном. Елітний автомобіль застряг в Україні ще у 2015 році, коли на Орлова були накладені санкції», – йдеться в дописі Глаголи.

Олександр Орловський – російський ресторатор, продюсер та президент Bulldozer Group. Його компанія володіє 100 ресторанами у восьми країнах світу, зокрема в Україні. До мережі входять заклади Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, «Рыба Пила», Queen Country Club, Fish Fetish.

(Усі фото Віталія Глаголи)

За інформацією Віталія Глаголи, Mercedes-Benz SLS AMG перевозили на лафеті до Ужгорода з номерними знаками іншого автомобіля. Це були номери АА 2222 МК, які насправді належать синьому Mercedes-Benz SL500 2012 року випуску – зовсім іншій машині іншого класу.

Усі фото Віталія Глаголи

На німецьких сайтах із продажу вживаних автомобілів такий Mercedes-Benz SLS AMG оцінюється від 200 до 400 тис. євро. Авто вилучили перед кордоном і помістили на штрафмайданчик.