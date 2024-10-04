Ділянки розташовані на території Красненської територіальної громади

На Львівщині у росіянки конфіскували три земельні ділянки, які вона отримала у спадок. Про це у п’ятницю, 4 жовтня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Йдеться про землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 2 га. Ділянки розташовані на території Красненської територіальної громади.

Встановлено, що громадянка Росії отримала земельні ділянки у спадок. Після набуття права власності вона передала їх в оренду місцевому підприємству, за що отримувала плату.

Так як право власності громадян Росії на нерухомість на території України суперечить вимогам законодавства, Золочіська окружна прокуратура звернулася до суду. Суд задовільнив позов прокурорів. Земельні ділянки повернули у державну власність.