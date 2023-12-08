Смертельна ДТП в Ільниці сталася ввечері 7 січня 2022 року

Іршавський районний суд звільнив від покарання Віктора Бондаренка, який у селі Ільниця на смерть переїхав чоловіка, що лежав на дорозі. Водієві дозволили й надалі керувати транспортом.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 6 грудня, смертельна ДТП в Ільниці сталася ввечері 7 січня 2022 року. Віктор Бондаренко повертаючись з дружиною зі Львова, об’їжджав автомобіль, що зупинився перед ним, і переїхав лежачого на узбіччі п’яного чоловіка. Від численних травм той загинув на місці.

«Приїхавши додому, обвинувачений поставив машину в гараж і сім`я сіла за стіл святкувати. Приблизно через годину до них приїхали працівники поліції, які оглянули машину і повідомили, що був збитий пішохід», – вказано у вироку.

У суді Віктор Бондаренко визнав свою вину. Представник потерпілої попросив суворо не карати водія і врахувати, що ДТП сталася у темну пору, а загиблий лежав на дорозі у темному одязі. Обвинувачений є пенсіонером, має великий водійський стаж і раніше не притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Маріанна Пітерських призначила Віктору Бондаренку покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки без позбавлення права керувати транспортними засобами. Від відбування призначеного судом покарання водія звільнили з випробувальним строком на 2 роки. За проведення судмедекспертиз Віктор Бондаренко має сплатити 26 143 гривні.