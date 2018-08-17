На Закарпатті виявили партію наркотичних речовин вартістю майже ₴40 млн

Під час обшуку вилучено 130 кілограмів висушеної марихуани

На Закарпатті правоохоронці після обшуків вилучили крупну партію марихуани. За попередньою оцінкою, вартість вилученого складає понад 39 мільйонів гривень.

Про це повідомило ГУНП Закарпатської області. Оперативну інформацію про сховок було отримано 16 серпня. На попередньо встановлене місце виїхали правоохоронці, які знайшли ділянку землі площею близько гектара, яка була засіяна рослиною з вмістом наркотичних речовин. Окрім того у приміщеннях, які знаходилися на території, було знайдено суху наркотичну речовину, розфасовану у спеціальні пакети та скляні банки для консервування. Територія була замаскована під господарське угіддя і охоронялася собаками. Також правоохоронці виявили кілька камер відеоспостереження.

Під час обшуку вилучено 130 кілограмів висушеної марихуани та 123 рослини. Попередня вартість вилученого склала понад 39 млн грн. Особу власника фермерського господарства встановили. Ним виявився 51-річний чоловік, житель Ужгородського району. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України.