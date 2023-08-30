Досудове розслідування у справі триває

У середу вранці, 30 серпня, у спецінтернаті на території Ужгородського району між двома підопічними виникла сварка. Внаслідок конфлікту від отманих травм помер 29-річний чоловік. Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Правоохоронці з’ясували, що між двома підопічними медзакладу раптово виникла сварка. Під час конфлікту 41-річний пацієнт вихопив з кишені штанів складний ніж та ударив ним 29-річного чоловіка в шию. Від отриманих травм потерпілий помер.

Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від семи до 15 років. Підозрюваного помістять до спецпалати, де він перебуватиме під цілодобовою охороною.

Поліцейські також встановлюватимуть обставини, за яких у пацієнта спеціалізованого закладу у користуванні опинився ніж. Досудове розслідування у справі триває.