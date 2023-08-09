23-річному мешканцю Львівського району загрожує до 15 років тюрми

У вівторок, 8 серпня, в одному із реабілітаційних центрів Львівщини між двома пацієнтами трапився конфлікт. Внаслідок бійки від отриманих травм помер 30-річний чоловік. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, між пацієнтами реабілітаційного центру, розташованого в одному з сіл Львівського району, виник конфлікт. Під час сутички 23-річний мешканець Львівського району побив 30-річного жителя Львова, спричинивши йому тілесні ушкодження. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, у реабілітаційному центрі лікують нарко- і алкозалежних людей.

Підозрюваного затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.