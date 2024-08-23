На Закарпатті водієві підприємства присудили 3 роки тюрми за каліцтво пішохода
Підприємство водія має заплатити матері потерпілого 253 тис. грн матеріальної та моральної шкоди
Мукачівський міськрайонний суд визнав винним уродженця Великого Березного, водія ПП «Мандрик» Ярослава Веселовського у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження. За ДТП, внаслідок якої пішохід досі прикутий до ліжка, закарпатцю присудили 3 роки ув’язнення. Підприємство водія має заплатити матері потерпілого 253 тис. грн за завдану матеріальну та моральну шкоду.
Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 серпня, аварія сталася 13 грудні 2023 року поблизу АЗС «Окко» на трасі Київ – Чоп у Мукачеві. Ярослав Веселовський на Ореl Movano збив пішохода, який переходив дорогу на червоне світло. Внаслідок ДТП останній отримав забій головного мозку та численні переломи. З того часу постраждалий переніс три операції і досі прикутий до ліжка.
Під час судового засідання Ярослав Веселовський визнав свою вину, зазначивши, що після ДТП, під час лікування потерпілого, купував йому медикаменти. У свою чергу, мати постраждалого сказала суду, що обвинувачений не відшкодовував їй завдані збитки і наполягала на призначенні йому суворого покарання.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дмитро Задорожко визнав Ярослава Веселовського винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження і призначив йому 3 роки ув’язнення без без позбавлення права керувати транспортними засобами.
Суд зобов’язав страхову компанію «Еталон» виплатити матері потерпілого 27 тис. грн, а ПП «Мандрик» – 253 тис. грн матеріальної та моральної шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.