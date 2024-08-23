Аварія сталася 13 грудні 2023 року поблизу АЗС на трасі Київ – Чоп у Мукачеві

Мукачівський міськрайонний суд визнав винним уродженця Великого Березного, водія ПП «Мандрик» Ярослава Веселовського у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження. За ДТП, внаслідок якої пішохід досі прикутий до ліжка, закарпатцю присудили 3 роки ув’язнення. Підприємство водія має заплатити матері потерпілого 253 тис. грн за завдану матеріальну та моральну шкоду.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 серпня, аварія сталася 13 грудні 2023 року поблизу АЗС «Окко» на трасі Київ – Чоп у Мукачеві. Ярослав Веселовський на Ореl Movano збив пішохода, який переходив дорогу на червоне світло. Внаслідок ДТП останній отримав забій головного мозку та численні переломи. З того часу постраждалий переніс три операції і досі прикутий до ліжка.

Під час судового засідання Ярослав Веселовський визнав свою вину, зазначивши, що після ДТП, під час лікування потерпілого, купував йому медикаменти. У свою чергу, мати постраждалого сказала суду, що обвинувачений не відшкодовував їй завдані збитки і наполягала на призначенні йому суворого покарання.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дмитро Задорожко визнав Ярослава Веселовського винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження і призначив йому 3 роки ув’язнення без без позбавлення права керувати транспортними засобами.

Суд зобов’язав страхову компанію «Еталон» виплатити матері потерпілого 27 тис. грн, а ПП «Мандрик» – 253 тис. грн матеріальної та моральної шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.