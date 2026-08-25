Цього разу суддя призначив майже 1 млн грн застави

На Закарпатті втретє затримали адвоката, який переправляв військовозобов’язаних через кордон. Про це повідомила прокуратура Закарпатської області у вівторок, 25 серпня. Адвокат одягнув маску відомого співака 50 Cent, щоб його не впізнали та не затримали.

За даними слідства, востаннє адвокат пообіцяв за 7 тис. доларів допомогти 41-річному мешканцю Харкова незаконно виїхати з України. Він забрав ухилянта з готелю в Хусті та повіз автомобілем до кордону. «Для конспірації він одягнув маску із зображенням знаменитості. Одразу після отримання грошей його затримали», – повідомили в прокуратурі Закарпаття.

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Попереднього разу адвоката затримували у жовтні 2025 року. Тоді обвинувачений організував злочинну групу, яка діяла на території Ужгородського, Берегівського та Виноградівського районів. Суд обрав запобіжний захід, який дозволив йому вийти під заставу. Після внесення коштів адвокат знову порушив закон, допомагаючи військовозобов’язаним перетинати кордон. Ця справа зараз розглядається в Ужгородському міськрайонному суді.

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Під час обрання запобіжного заходу прокурор наголосив, що адвокат вже втретє притягується до відповідальності за аналогічний злочин. Він наполягав на тому, що обвинуваченого варто залишити під вартою та не призначати йому грошової застави. Однак суддя призначив майже 1 млн грн застави. Прокуратура подала апеляційну скаргу.

Адвокату вчергове повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.