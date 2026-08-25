Прикордонники виявили чоловіків у Перебродах

Дубровицький районний суд Рівненської області виніс вирок місцевому жителю Максиму Петровцю за спробу переправити військовозобовʼязаного до Білорусі. За організацію втечі обвинувачений мав отримати 5 тис. доларів. Суд призначив йому вісім років увʼязнення з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Як йдеться у вироку від 19 серпня, подія сталася 20 серпня 2025 року. Близько 14:00 Максим Петровець приїхав мотоциклом до центру села Жадень Сарненського району, де на нього чекав військовозобов’язаний. Після цього він повіз його в напрямку білоруського кордону до села Переброди, однак там їх виявили прикордонники.

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За організацію незаконного переправлення чоловіка через держкордон Петровець мав отримати 5 тис. доларів.

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У суді обвинувачений своєї вини не визнав. Він заявив, що на прохання знайомої, яка працює у місцевому кафе, погодився забрати хлопця із села Жадень і довезти його до Перебродів.

Водночас прокурор наполягала, що зібрані докази доводять провину Максима Петровця. Крім того, зазначила, що за місцем проживання він характеризується негативно, схильний до конфліктів і вживання алкогольних напоїв.

Суддя Андрій Тарасюк визнав Максима Петровця винним за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення людей через державний кордон України) та призначив йому вісім років увʼязнення із забороною протягом одного року обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій.

Також суд постановив конфіскувати все належне засудженому майно, крім житла. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.