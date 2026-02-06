Пальне невідомого походження продавали у Тячівському районі

У Тячівському районі виявили нелегальну автозаправну станцію, на якій продавали пальне без ліцензії. Понад 31 тис. літрів бензину вилучили.

Як повідомили у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області у п’ятницю, 6 лютого, підприємець продавав бензин невідомого походження без ліцензій на право роздрібної торгівлі та зберігання пального. Податківці зафіксували також продаж товару без застосування реєстраторів розрахункових операцій.

«Під час перевірки виявили 4 резервуари з пальним, загальним об’ємом майже 31 тис. літрів і вартістю понад 1,5 млн грн», – зазначили в ДПС.

Про нелегальну АЗС повідомили Національній поліції та Бюро економічної безпеки, працівники яких вилучили пальне та устаткування для його реалізації. Підприємцеві загрожує понад 2,5 млн грн штрафу.