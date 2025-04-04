Більшість проєктів стосуються відновлення комунальних мереж

Експерти «Програми відновлення України III» схвалили для Закарпаття 9 проєктів за напрямками розподіленої генерації, охорони здоров’я, водопостачання та водовідведення з загальним фінансуванням у 270 млн грн. Програма реалізується у співпраці з Європейським інвестиційним банком.

Як повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький 4 квітня, для участі у програмі від регіону подали 21 проєкт, з яких робоча група обрала 9. Зокрема, 16 млн грн (3,6 млн грн – з бюджету громади) залучать на будівництво газової модульної котельні для Хустської центральної лікарні, у ще 28 млн грн обійдеться капремонт у цьому медзакладі, а також Закарпатському обласному центрі нейрохірургії та неврології.

Ще шість проєктів стосуються відновлення комунальних мереж – зведення систем водопостачання та водовідведення, будівництва свердловин та реконструкції КНС. Роботи проводитимуть у селах Барвінок, Нижнє Солотвино, Невицьке та місті Перечин Ужгородського району, а також у Свободі та Батраді, на Берегівщині.

«Загалом сума залучених на реалізацію інфраструктурних проєктів становить більш ніж 270 млн грн. Програма реалізується у співпраці з Європейським інвестиційним банком, а відбір та розподіл коштів відбувається за допомогою платформи DREAM», – написав Мирослав Білецький у Facebook.

Зазначимо, на втілення «Програми відновлення України III» Європейський інвестиційний банк надасть 100 млн євро. У рамках попередніх двох етапів програми вже реалізується 225 проєктів на суму понад 500 млн євро. Програма спрямована на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя в громадах, що постраждали від війни та прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб.