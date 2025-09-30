Закарпатцю призначили 3 роки позбавлення волі

Рахівський районний суд визнав місцевого мешканця Василя Варгу винним в ухиленні від призову на військову службу і призначив йому 3 роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 25 вересня, у травні 2024 року Василь Варга пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби, отримав повістку на відправку до війська, однак відмовився її підписувати.

Під час судового засідання закарпатець не визнав свої вини та пояснив, що вже 17 років є свідком Єгови та для нього є неприйнятним носіння зброї, військового одягу та отримання заробітної плати військовослужбовця. Василь Варга зазначив, що просився на альтернативну службу, однак в ТЦК йому сказали, що під час воєнного стану її нема.

Суд врахував покази голови військово-лікарської комісії, яка розповіла, що під час огляду в обвинуваченого виявили хронічний холецистит та панкреатит, однак на підставі розкладу хвороб ухвалили рішення про придатність до військової служби. Також заслухали старійшину збору свідків Єгови в селі Верхнє Водяне, який підтвердив належність Василя Варги до релігійної організації.

«Призов обвинуваченого не означає автоматично, що він буде зобов’язаний брати до рук зброю, адже з огляду на його релігійні переконання та конституційний обов’язок із захисту Вітчизни під час несення служби він міг бути залучений у ремонті техніки, будівництві укріплень, вивезенні поранених, перевезенні вантажів та виконанні інших функцій, не пов’язаних із використанням зброї», – йдеться у вироку суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Марія Марусяк визнала Василя Варгу винним в ухиленні від призову на військову службу і призначила йому 3 роки позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.