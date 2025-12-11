Обмеження почали діяти з 9 грудня

На Закарпатті запровадили низку заходів з економії електроенергії, серед яких обмеження роботи вуличного освітлення та заборона підсвітки зовнішньої реклами. Про це у четвер, 11 грудня, повідомили в «Закарпаттяобленерго», посилаючись на рішення Ради оборони області.

Обмеження почали діяти з 9 грудня. Вуличне освітлення на території громад має бути ввімкнене лише у години підвищеної потреби та в місцях, які впливають на безпеку дорожнього руху і пересування громадян.

Також на території області заборонили використання освітлення зовнішньої реклами, рекламних вивісок, підсвіток та святкової ілюмінації, крім тих, що працюють на альтернативних джерелах енергії.

Водночас суб’єктам господарювання заборонено освітлювати територію та приміщення закладів громадського харчування, роздрібної торгівлі тощо після завершення робочого часу. За економією мають наглядати керівники РДА спільно з головами сільських, селищних та міських рад.

Зазначимо, 9 грудня прем’єрка Юлія Свириденко розповіла, що уряд ухвалив низку рішень для стабілізації ситуації в енергосистемі. ОВА та органам місцевого самоврядування повідомили, що додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, а також декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці.