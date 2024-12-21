У суботу вночі, 21 грудня, на Закарпатті затримали шістьох чоловіків, які планували перепливати Тису на гумових човнах, щоб потрапити в Угорщину. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Групу невідомих осіб неподалік від кордону близько 02:00 години помітив прикордонний наряд відділу «Вилок» Мукачівського загону. На затримання порушників одразу ж вирушила група реагування.

Подолавши загороджувальний паркан, чоловіки швидко рухалися в бік кордону. Наряд зупинив їх за 300 метрів від держрубежу. Четверо закарпатців, киянин та вінничанин, зізналися, що хотіли незаконно перетнути українсько-угорський кордон. Зі слів затриманих, вони планували перепливати Тису на гумових човнах.

«Попередньо заручившись обіцянками переправників про безпечний та безперешкодний перетин кордону, чоловіки вирушили до річки. Щоправда жодних плавзасобів ніхто їм так і не надав», – повідомляють деталі у Держприкордонслужбі.

Наразі оперативники загону встановлюють осіб, причетних до організації переправлення цієї групи чоловіків через кордон. Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скерували до суду.