Чоловіка затримали восени 2024 року

На Буковині суд присудив організатору незаконного переправлення ухилянтів 7 років в'язниці та конфіскував в нього все майно, окрім житла. Буковинець влаштував трьом чоловікам призовного віку поїздку на мотоциклах до кордону, однак їх викрили та затримали прикордонники. В суді чоловік вину не визнав, а сказав, що показував знайомим грибні місця.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що 55-річний житель Буковини організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії. З трьома ухилянтами він домовився, що за гроші покажу найкоротшу дорогу до кордону і вони поїдуть туди на мотоциклах. Інших двох клієнтів організатор мав сам перевезти автомобілем до сусідньої країни.

«Встановлено, що за 1500 євро з особи, провівши необхідний інструктаж, він організував трьом військовозобов’язаним поїздку до кордону на мотоциклах. Однак покинути територію України чоловікам не вдалося, їх викрили прикордонники», – повідомили в прокуратурі Буковини у середу, 18 грудня.

Інших двох чоловіків організатор особисто перевозив автомобілем до заздалегідь визначеного місця переправи. За це він отримав 6100 доларів. Правоохоронці викрили та затримали його разом із пасажирами.

Під час судового розгляду чоловік свою вину не визнав. Він стверджував, що їхав не до кордону, а віз чоловіків «по гриби», за що йому обіцяли 10 ящиків цигарок. Щодо мотоциклістів, яких викрили прикордонники, він заперечував будь-які контакти та заявляв, що їх не знає.

Однак прокурори надали суду достатньо доказів, які підтвердили причетність чоловіка до інкримінованого злочину. Суд засудив чоловіка до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на три роки та конфіскацією майна, крім житла. До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою. Також на вирок суду можна подати апеляційну скаргу.