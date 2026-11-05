Президент заявив, що росіяни вербують до своєї армії дітей з України

Володимир Зеленський повідомив, що Росія використовує у війні дітей, яких викрала з України. Про це президент заявив у промові під час спеціальної панелі 30-го Іберо-американського саміту, присвяченої Україні.

Володимир Зеленський зауважив, що Росія викрала з України десятки тисяч дітей. За час повномасштабного вторгнення частина з них досягла повноліття, після чого росіяни завербували їх до своєї армії. Такі дії Росії президент назвав злочином проти українських дітей і закликав країни-партнери привертати до цього увагу.

«Це жахливо. Це має припинитися. Наша команда та наші дипломати готові надати вам усю необхідну інформацію», – сказав Володимир Зеленський.

Зауважимо, що, за даними платформи Bring Kids Back, за час повномасштабної війни росіяни викрали понад 20 тис. українських дітей. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Владіміра Путіна та російської так званої уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Обох підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії, що є воєнним злочином. Зокрема, у лютому 2023 року Львова-Бєлова нібито всиновила підлітка з Маріуполя Пилипа Головню, якому на той момент було 15 років. В одному з інтерв’ю російська діячка визнала, що зламала свідомість хлопця.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У липні 2026 року також стало відомо, що Олександр Мустяце з окупованого села Кринки на Херсонщині, який раніше вважався зниклим безвісти, виявився військовослужбовцем російської армії. На початку повномасштабного вторгнення йому виповнилося 15 років. За словами керівника організації Save Ukraine Миколи Кулеби, хлопець став жертвою російської мілітаризації дітей.