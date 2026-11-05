Володимир Зеленський допустив онлайн-голосування на виборах президента України

Володимир Зеленський допустив проведення виборів президента під час дії воєнного стану в Україні в онлайн-форматі. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ZDF.

Володимир Зеленський зазначив, що українські військові перебувають на фронті й не зможуть взяти участь в офлайн-голосуванні. Тому, за словами президента, українські військові, чисельність яких становить близько мільйона, не підтримують проведення президентських виборів під час воєнного стану. Зеленський наголосив, що країна має забезпечити військовим можливість взяти участь у голосуванні. Єдиним способом зробити це він назвав онлайн-голосування, однак наразі немає розуміння, як його можна реалізувати.

«Хіба це справедливо? Мільйон людей сидять в окопах і технічно неможливо надати їм можливість проголосувати, але саме вони мають першими обирати главу держави, адже вони відстояли незалежність. Всі професії важливі, але під час війни солдат – найважливіша професія, оскільки вони ризикують життям. Проводити вибори, коли солдати не можуть проголосувати, – несправедливо. Ми можемо подумати про онлайн-вибори, якщо парламент знайде рішення», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року Дональд Трамп заявив, що в Україні мають відбутися президентські вибори. Володимир Зеленський відреагував на заклик американського лідера та наголосив, що не проти проведення голосування. Для цього, за словами президента, Росія має погодитися на припинення вогню строком на 60 днів. Москва цю пропозицію відкинула – у Кремлі заявили, що згодні припинити бойові дії лише на одну добу.

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19 жовтня Володимир Зеленський у програмі Meet the Press на телеканалі NBC News заявив, що балотуватиметься у президенти України, якщо вибори відбуватимуться під час війни.