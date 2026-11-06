У 2023 році в УПЦ МП завершився договір оренди

Верховний Суд зобов’язав жіночий монастир УПЦ МП у Кременці повернути державі комплекс споруд Богоявленського монастиря, який є пам’яткою архітектури. Касаційну скаргу Тернопільської єпархії УПЦ МП залишили без задоволення.

Позов подала релігійна організація Свято-Богоявленського жіночого монастиря Тернопільської єпархії УПЦ. Захисники УПЦ вимагали скасувати постанову Західного апеляційного господарського суду від 6 травня 2026 року. Згідно з постановою, монастир XVIII ст. мали повернути у власність Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Із 1990 року він був у безоплатній оренді УПЦ МП, однак у 2023-му цей договір завершився.

Кременецько-Почаївський ДІАЗ звернувся з позовом до суду з проханням зобов’язати монахинь покинути стіни монастиря, а документи та речі передати заповіднику. Справа щодо передачі майна була на розгляді господарського суду до липня 2025 року. Врешті суд постановив повернути майно Свято-Богоявленського жіночого монастиря заповіднику.

Однак священнослужителі УПЦ МП не погодилися з рішенням суду та подали апеляційну скаргу. Суд не підтримав позицію УПЦ МП і зобов’язав парафіян звільнити приміщення монастиря. Не дала результату для УПЦ МП і касація до Верховного Суду – скаргу не задовольнили. Ухвала ВСУ оскарженню не підлягає.

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Додамо, що Свято-Богоявленський жіночий монастир – це культова споруда в місті Кременці Тернопільської області. До ансамблю монастиря входять Богоявленський собор 1760 року, двоповерховий чернечий корпус із Миколаївською церквою 1760 року, дзвіниця з храмом преподобного Іова Почаївського XX століття та господарські будівлі.

Комплекс має статус пам’ятки архітектури національного значення та належить державі. Монастир кілька разів відновлювали. З 1990 року там облаштували жіночий монастир УПЦ МП. Безоплатною орендою релігійна організація користувалася понад 30 років.