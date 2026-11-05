У Львові відбулися всеукраїнські змагання з професійної майстерності залізничників
Новини Львова від ZAXID.NET за 5 листопада
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У четвер, 5 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Втік з навчального центру ВМС. Мобілізований провокатор Остап Стахів вчинив СЗЧ.
- Не працював майже тридцять років. У ліцеї імені Івана Пулюя відновили басейн.
- «Ліга залізних». У Львові з нагоди професійного свята відбулися змагання залізничників.
- Чорна п'ятниця. Чи справді товари продаватимуть за нижчою ціною.
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