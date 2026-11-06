На фото – Андрій Рубель (у центрі)

Антикорупційні органи провели обшуки у начальника Головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Рубеля в межах операції НАБУ і САП «Карфаген», однак підозри йому не оголошували. Про це «Українській правді» розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов.

За словами Абакумова, підставою для обшуків у Рубеля стали дії, які «могли вживатись для того, щоб не помічати ті злочини, які відбувалися».

Водночас у межах операції «Карфаген» детективи затримали двох співробітників Нацполіції. Один із них – керівник підрозділу Департаменту стратегічних розслідувань, інший – правоохоронець із поліції Київщини.

«Це два представники Нацполіції, один з них – особа з керівної ланки Департаменту стратегічних розслідувань, який відповідає за найбільш резонансні насильницькі злочини. Потім представник Нацполіції з Київської області, який фактично виготовляв фальшиві євро і керував відходом групи, яка вчиняла катування», – сказав Абакумов.

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Детектив додав, що обшук у Рубеля був одним із понад 70 слідчих заходів, які НАБУ провело одночасно в різних регіонах України. Обшуки відбулися в Нацполіції, СБУ, прокуратурі, судових установах і пунктах обміну валют, через які учасники картелю відмивали кошти від наркоторгівлі та шахрайських колцентрів.

Раніше, 5 листопада, Слідство.Інфо повідомило, що начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та заступника начальника Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Ковальчука, в яких проводили обшуки в межах операції НАБУ і САП «Карфаген», не затримали. Посадовці також залишилися на своїх посадах у Службі безпеки.

Справа «Карфаген» – що відомо

4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної групи щонайменше з 12 людей, яка нібито займалася колцентрами, наркотиками, катуванням людей та підробкою іноземної валюти. До складу організації входили щонайменше 12 осіб, зокрема чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища.

5 листопада антикорупційні органи офіційно повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої напередодні в межах операції «Карфаген». Ідеться про організатора злочинної організації, першого заступника начальника одного з департаментів Служби безпеки, керівника одного з департаментів Нацполіції, заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині та підлеглого організатора зловмисників.

Головні фігуранти плівок

За даними антикорупційного центру «Межа», до злочинної організації входили:

«Кримінал» – Андрій Осіпов, засновник і керівник злочинної організації. Тричі засуджений – за грабіж, викрадення авто та хуліганство. Підтримував тісні зв’язки з правоохоронцями Житомирщини. Ще у 2022 році потрапив у поле зору НАБУ, бо вимагав від імені СБУ 1 млн доларів у громадянина РФ за те, щоб його не екстрадували до Росії.

«Прайс» – Володимир Ценов, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними слідства, «кришував» колцентри. 5 листопада ВАКС відправив Ценова в СІЗО з можливість внести 15 млн грн застави.

«Консультант» – Олександр Дем’янчук, заступник начальника відділу карного розшуку Київської області. Він забезпечував оперативне прикриття і координував виконавців насильницьких злочинів. «Консультанту» звітували про катування людей, також він вказував на «недоліки» операції.

«Акім» – Сергій Дука, генерал-майор СБУ. Захищав організацію від уваги інших співробітників спецслужби.