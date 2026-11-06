Після викриття схеми митник звільнився з роботи

Старосамбірський районний суд Львівщини виніс вирок колишньому львівському митнику Сергію Писку та його спільнику через схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Для цього використовували паспорти інших людей. Обом вдалось уникнути тюрми, вони мають перерахувати загалом 1,1 млн грн ЗСУ. У дохід держави конфіксували також Tesla Model S, якою перевозили ухилянтів.

Як вказано у вироках, які оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2026 року, Сергій Писко був інспектором відділу митного оформлення №2 митного поста «Нижанковичі» та наприкінці 2025 року організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон через пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі», із внесенням у систему паспортних даних інших людей. До схеми митник залучив прикордонника та ще одного спільника, який був водієм.

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Правоохоронці повідомляли, що під час перетину кордону учасники схеми підмінювали паспорти клієнтів на паспорти пенсіонерів, зокрема митник використовував паспорт свого 70-річного померлого батька, а також паспорт 77-річного родича водія. За даними правоохоронців, щонайменше троє чоловіків, серед яких військовий у СЗЧ, незаконно перетнули кордон з Польщею.

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Після викриття схеми митник звільнився з роботи. Суд виніс вирок Сергію Писку та його спільнику Роману Подуфалому, який був водієм. Обоє уклали угоди про визнання винуватості з прокурором. Обидві справи розглянула суддя Соломія Івасенко.

Сергію Писку призначили покарання – 5 років тюрми із позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, органах доходів і зборів (митних органах), а також інші посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади та виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у митних органах Держмитслужби протягом 3 років. Однак його звільнили від відбування основного покарання з трирічним іспитовим строком.

Уже колишній митник має перерахувати 500 тис. грн ЗСУ протягом 30 днів з моменту оголошення вироку, також 266 тис. грн внесеного за нього застави задонатять військовим.

Роману Подуфалому також призначили 5 років тюрми, але без позбавлення права займатися певною діяльністю. Від відбування ув’язнення його звільнили з дворічним іспитовим строком. Він також має перерахувати 200 тис. грн на ЗСУ, а 149,7 тис. грн внесеної за нього застави також перерахують військовим.

Суд також застосував спеціальну конфіскацію автомобіля Tesla Model S, яким переправляли ухилянтів за кордон. Авто належить дружині Романа Подуфалого. Обидва вироки ще можна оскаржити.