Організатором схеми виявився інспектор митного поста «Нижанковичі» Сергій Писко, який залучив спільників

Львівського митника Сергія Писка, якого правоохоронці затримали за підозрою у переправленні чоловік за кордон за паспортами пенсіонерів, зокрема померлих, звільнили. Про це свідчить подана ним у березні декларація при звільненні.

Сергій Писко 8 березня 2026 року подав декларацію про доходи за 2026 рік, зазначивши, що це декларація при звільненні. У пресслужбі Львівської митниці відмовились прокоментувати ZAXID.NET інформацію про звільнення митника.

У лютому ДБР, а також Офіс генпрокурора повідомляли про викриття схеми незаконного переправлення ухилянтів. За даними правоохоронців, щонайменше троє чоловіків, серед яких військовий у СЗЧ, незаконно перетнули кордон з Польщею через пункт «Нижанковичі-Мальховіце». Схему організував 41-річний інспектор митниці, залучивши 23-річного інспектора прикордонної служби, мешканця Волинської області, та 42-річного знайомого з Львівського району, який доставляв власним автомобілем чоловіків призовного віку до пункту пропуску.

У організації схеми підозрюють львівського митника Сергія Писка, інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Нижанковичі».

За даними правоохоронців, під час перетину кордону учасники схеми підмінювали паспорти клієнтів на паспорти пенсіонерів, зокрема митник використовував паспорт свого 70-річного померлого батька, а також паспорт 77-річного родича водія. Вартість послуг переправників становила 15 тис. доларів з людини.

Інспектору митниці та його спільнику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон).

Суд обрав митнику запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти під 1,6 млн грн застави. Однак у березні Львівський апеляційний суд зменшив суму застави у понад шість разів – до 266 тис. грн. Судді врахували, що підозрюваний не був затриманий при отриманні грошей, у нього є двоє неповнолітніх дітей та рівень його зарплати на митниці.

У декларації за 2025 рік вказано, що митник отримав 467 тис. грн зарплати, ще 1,3 млн грн декларує дружина митника Юлія Писко від підприємницької діяльності.

Сергій Писко не вказав, де саме проживає він та його сім’я (власне, орендоване житло чи право користування), але зазначив, що має земельну ділянку у селі Гостинцеве біля Мостиськ. У власності дружини митника Юлії є три земельні ділянки у Сокільниках. У декларації також вказане незавершене будівництво будинка у Сокільниках (394,9 м2).

Сергій Писко із грудня 2023 року є власником авто Audi e-tron 2019 року випуску, задекларованою вартістю всього 50 тис. грн. На профільних сайтах з продажу авто вартість такої машини становить від мільйона гривень. Дружина митника Юлія раніше декларувала BMW X5 (2017 року випуску) за 815 тис. грн.