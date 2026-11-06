Єгор Буркін намагався вплинути на тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка

Ватажок російського наркосиндикату «Хімпром» Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець» обговорював можливість підкупу людей, які могли вплинути на тодішнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Так він намагався запобігти забороні хімічних формул, які угруповання використовувало для виготовлення наркотиків. Про це у четвер, 5 листопада, розповів керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро Олександр Абакумов у програмі «УП ЧАТ».

За словами детектива, Буркін шукав спосіб заблокувати рішення МВС про внесення синтетичних речовин, які виготовляв наркосиндикат, до переліку заборонених.

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Спочатку ватажок «Хімпрому» розглядав можливість вирішити це питання безпосередньо через міністра. Однак кримінальні посередники відмовили його від такого кроку та запропонували іншу схему – передати частку в наркобізнесі людям, які, за їхніми словами, мали вплив на Клименка.

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«Прізвище міністра дійсно обговорював керівник “Хімпрому”. Він бачив шлях вирішення своїх проблем через міністра, щоб той не вживав заходів щодо заборони формул їхнього наркотику. Але кримінал, який мав передати цю пропозицію, сказав йому: “Навіщо вирішувати питання прямо з міністром? Давайте ми зайдемо в долю до тих людей, які мають можливість на нього впливати”. Тобто безпосереднього спілкування з Клименком не було», – розповів Абакумов.

Детектив наголосив, що НАБУ встановлює людей, які заявляли про свої зв’язки та можливість впливати на тодішнього очільника МВС. За версією слідства, вони розраховували отримати частку в незаконному бізнесі. Абакумов також зазначив, що наркосиндикат мав значні тіньові гроші. Зокрема, його представники пропонували два мільйони доларів за звільнення одного з посадовців, який відмовлявся домовлятися з наркоторговцями.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП оприлюднили нові матеріали операції «Карфаген» щодо діяльності злочинної організації, учасники якої платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття незаконного бізнесу. Серед фігурантів справи – учасники мережі магазинів U420, які, за даними слідства, продавали наркотичні речовини під виглядом сувенірної продукції. Зокрема, Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець» володів магазинами, а Андрій Осипов, відомий як «Кримінал», мав частку в бізнесі та отримував відсоток від його обороту. Того самого дня НАБУ оприлюднило записи розмов фігурантів, у яких вони обговорювали напади на журналістів, що висвітлювали діяльність мережі.