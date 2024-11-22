На ухилянтів склали адмінпротоколи, а переправникам загрожує до 9 років ув’язнення

На Закарпатті у незаконному переправленні чоловіків призовного віку до Румунії викрили двох провідників та їх пособників. Мешканців Тячівського району затримали разом з ухилянтами з різних областей України, яких вони супроводжували до кордону.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 22 листопада, організатором першої схеми переправлення ухилянтів виявився 67-річний житель села Середнє Водяне Тячівського району. За 10 тисяч доларів він відвіз у прикордоння двох жителів Івано-Франківщини і залучив до співпраці двох жінок, які мали допомогти прикарпатцям дістатися Румунії.

Також у Тячівському районі прикордонники затримали провідника з помічником, які намагалися доправити до Румунії жителів Закарпаття та Одещини.

«Закарпатцеві наказали дістатися до визначеної точки самотужки, іншого чоловіка забезпечили транспортом. Далі провідник мав довести обох до кордону, а його пособник тим часом відстежував рух прикордонних нарядів. 8 000 доларів за послуги переправників ухилянти мали сплатити після вдалого перетину кордону», – інформують в ДПСУ.

На ухилянтів склали адмінпротоколи, а переправникам загрожує до 9 років ув’язнення.