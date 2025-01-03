Ухилянти самостійно проклали маршрут гірською ділянкою українсько-румунського кордону

Групу з п’яти чоловіків затримали 2 січня поблизу кордону з Румунією прикордонники відділу «Яблунівка» Мукачівського загону. На ухилянтів з Львівщини та Волині склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 3 січня, під час затримання чоловіки розповіли, що оглядають гірські краєвиди, проте згодом зізналися, що приїхали на Закарпаття з метою незаконного перетину кордону.

«Троє жителів Львівщини та двоє волинян заздалегідь самостійно проклали маршрут гірською ділянкою українсько-румунського кордону. Належного спорядження із собою вирішили не брати. За задумом порушників, без речей вони зможуть швидше пройти намічений шлях», – розповіли в ДПСУ.

За спробу незаконно перетнути кордон України та порушення прикордонного режиму на затриманих склали адміністративні протоколи і передали справу до суду.