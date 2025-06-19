23-річному затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі

На Закарпатті затримали 23-річного жителя Запоріжжя, який підозрюється у жорстокому вбивстві 22-річної дівчини. Підозрюваного зняли з потягу, яким він намагався втекти з України.

Як повідомили у поліції Закарпаття 19 червня, злочин ставсяна території Запорізької області. За даними слідства, чоловік завдав своїй дівчині 77 ножових поранень.

«Після скоєного фігурант покинув місце події та в подальшому намагався втекти за кордон, щоб уникнути відповідальності. Для цього він прибув до Закарпатської області, де на залізничному вокзалі, одразу ж після прибуття потягу, його і затримали правоохоронці», – зазначили у поліції.

Підозрюваного доставили до Запоріжжя. За умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) йому загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.