Переправники забезпечували ухилянтів гідрокостюмами

Правоохоронці затримали 22-річну та 42-річного жителів Тячівського району, які переправляли через річку в Румунію військовозобов’язаних чоловіків. Підозрюваних затримали на гарячому, їм загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 15 листопада, переправники забезпечували ухилянтів гідрокостюмами та переправляли через річку Тиса. Жінку з чоловіком затримали, коли вони підвозили на Skoda військовозобов’язаних до річки.

«В автомобілі поліцейські виявили та вилучили 6500 доларів та 1200 євро, які зловмисники отримали від клієнтів за свої незаконні послуги. Також вилучено гідрокостюми та мобільні телефони. Окрім цього, поліцейські вилучили і автомобіль, яким зловмисники перевозили чоловіків», – інформують правоохоронці.

22-річну та 42-річного жителів Тячівського району помістили до ізолятора тимчасового тримання. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів, їм загрожує до 9 років ув’язнення.