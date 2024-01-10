Чоловіка завербував кадровий військовий міноборони Росії, з яким вони ще за часів СРСР разом здобували вищу освіту

Контррозвідка Служби безпеки України викрила у Запоріжжі агента головного управління генерального штабу збройних сил Росії, який намагався виявити та передати окупантам геолокації місцевих підприємств оборонно-промислового комплексу України. Про це повідомила прес-служба СБУ в середу, 10 січня.

Як розповіли у відомстві, зловмисника цікавили заводи, які виробляють боєприпаси для важкої бронетехніки та ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ. Він також намагався відслідкувати місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони на території обласного центру.

З цією метою російський агент громадським транспортом їздив містом та фіксував інфраструктурні об’єкти, які, на його думку, могли використовувати для базування українських військ або виробництва засобів ураження. Усі факти розвідувально-підривної діяльності російського агента задокументовано, а його самого – затримано.

У нього вилучено мобільний телефон, який він застосовував для фото- і відеозйомки українських об’єктів та комунікації з гру. За даними слідства, фігурантом є екс-заступник начальника відділу колишнього обласного управління МВС, який у 2014 році звільнився зі служби.

«На початку повномасштабного вторгнення його завербував кадровий військовий міноборони Росії, з яким вони ще за часів СРСР разом здобували вищу освіту. Восени 2023 року цей агент приступив до активного виконання ворожих завдань», – розповіли в СБУ.

Чоловік спілкувався з російськими кураторами через анонімний чат у соцмережах, використовуючи шифрування для передачі даних.

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.